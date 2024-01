XORTX Therapeutics Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Xortx Therapeutics liegt der aktuelle RSI-Wert bei 31,54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage zeigt sich ein RSI25-Wert von 55, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Xortx Therapeutics-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des Schlusskurses (3,5 CAD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (53,18 CAD) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,44 CAD) führt zu einer ähnlichen Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Xortx Therapeutics-Aktie zeigen eine verbesserte Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen zunehmend beachtet, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich eine überwiegend positive Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien der Xortx Therapeutics, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.