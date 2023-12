XORTX Therapeutics Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Anlegerstimmung für Xortx Therapeutics ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Bei Xortx Therapeutics wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Xortx Therapeutics als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 38,78, was eine neutrale Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 92,91 liegt und somit als schlecht eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Xortx Therapeutics-Aktie von 3,4 CAD als "Schlecht" bewertet, da er 94,08 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 22,45 CAD ein "Schlecht"-Signal an, da er 84,86 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Xortx Therapeutics-Aktie, basierend auf der Anlegerstimmung, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.