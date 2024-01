XORTX Therapeutics Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über Xortx Therapeutics beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt und weniger über das Unternehmen diskutiert wird als normal. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Xortx Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Xortx Therapeutics derzeit auf 48,92 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,35 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -93,15 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 3,3 CAD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Xortx Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xortx Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,14, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,37, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.