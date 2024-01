XORTX Therapeutics Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Xortx Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 50,45 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,11 CAD deutlich darunter liegt (-93,84 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,96 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-21,46 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungsanalyse basierend auf Diskussionen in Social Media ergibt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Xortx Therapeutics in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vorwiegend neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

In den vergangenen Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Xortx Therapeutics in Social Media, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating aufgrund abnehmender Aufmerksamkeit führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xortx Therapeutics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren ein "Schlecht"-Rating für die Xortx Therapeutics-Aktie.