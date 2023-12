XORTX Therapeutics Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Xortx Therapeutics liegt der RSI bei 87,23, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 63,24, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz um Xortx Therapeutics wurden analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktie in letzter Zeit nur wenig Diskussionsintensität aufwies, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine "Schlecht"-Einstufung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Xortx Therapeutics. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ist Xortx Therapeutics derzeit -82,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -94,64 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.