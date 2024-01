XORTX Therapeutics Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken zeigt sich neutral in Bezug auf das Unternehmen Xortx Therapeutics. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Xortx Therapeutics wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein eher schlechtes langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Xortx Therapeutics sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs liegt -5,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und sogar -93,71 Prozent unter dem GD200.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Xortx Therapeutics ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating für beide RSI-Werte.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Xortx Therapeutics, sowohl in Bezug auf die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken als auch aus technischer Sicht.