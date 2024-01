XORTX Therapeutics Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse der Xortx Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 50,45 CAD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 3,11 CAD, was einem Unterschied von -93,84 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,96 CAD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-21,46 Prozent), wodurch die Xortx Therapeutics-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xortx Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Xortx Therapeutics in den sozialen Medien zu beobachten, was auf eine positive Stimmung der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Da über Xortx Therapeutics deutlich weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, wird hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Xortx Therapeutics. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Xortx Therapeutics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.