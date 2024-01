XORTX Therapeutics Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Xortx Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Beim Relative Strength Index (RSI), einem Instrument der technischen Analyse, ergibt sich für Xortx Therapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Einstufung. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,29 Punkte, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,27 Punkten, was ebenfalls eine neutrale Bewertung zur Folge hat.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Xortx Therapeutics eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für Xortx Therapeutics ein "Schlecht"-Wert.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren zeigt, dass sich Xortx Therapeutics sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt in einer negativen Trendphase befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 50,96 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,05 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem aktuellen Schlusskurs von 5,41 CAD eine negative Abweichung auf und führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine negative Bewertung für Xortx Therapeutics.