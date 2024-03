XMReality AB Aktie: Was für eine Niederlage!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderungen können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Basierend auf der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen hat Xmreality eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Xmreality liegt bei 82,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 57,28, was bedeutet, dass Xmreality als "Neutral" eingestuft wird.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Xmreality beträgt 0,43 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,33 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -23,26 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 0,38 SEK, was einer Distanz von -13,16 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Somit erhält Xmreality insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.