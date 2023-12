XMReality AB Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Xmreality-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv, zeigt eine Analyse in den sozialen Medien. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Xmreality daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht erhält die Xmreality-Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,47 SEK, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,415 SEK lag, was einem Unterschied von -11,7 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,44 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung sowie die Intensität der Diskussionen im letzten Monat.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für die Xmreality-Aktie. Sowohl der RSI7-Wert von 46,88 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 50,7 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Xmreality-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung, eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, ein "Neutral"-Rating für Sentiment und Buzz sowie ein "Neutral"-Rating für den Relative Strength Index.