Bemax Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 100 wird die Bemax-Aktie als "schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 79,01, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bemax-Aktie auf 0,42 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,0078 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -98,14 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,01 USD, was einem Abstand von -22 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Bemax. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Bemax unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Bemax-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,44 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ausfällt als im Branchendurchschnitt.