XMH Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Anleger: Die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Xmh war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Weder positiv noch negativ gab es größere Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Xmh daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Dividende: Xmh schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 3,2 Prozentpunkte (0,72 % gegenüber 3,92 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse. Die Xmh-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Xmh-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass die Xmh-Aktie überkauft ist und erhält daher auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt ist ein Indikator, der anzeigen soll, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hier wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Für die Xmh-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,31 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,33 SGD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Xmh auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.