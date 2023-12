XL Fleet Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI von Spruce Power liegt derzeit bei 11,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 44 für Spruce Power, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie daher eine Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Spruce Power mit 4,24 USD derzeit +2,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -28,14 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume betrachtet.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. Bei Spruce Power wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Anlegerstimmung ergibt sich, dass Spruce Power in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anlegerstimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anlegerstimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.