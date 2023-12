XLMedia Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten vier Wochen wurden bei Xlmedia keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) für Xlmedia liegt bei 100, was auf eine negative Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 65,08, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Xlmedia abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 45 GBP, was eine empfohlene Steigerung von 608,66 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 6,35 GBP darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Xlmedia-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter den jeweiligen Werten liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Xlmedia auf Basis der verschiedenen Bewertungsmethoden eine negative Gesamtbewertung.