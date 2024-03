XLMedia Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI für die Aktie von Xlmedia liegt derzeit bei 89,29, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Xlmedia in den vergangenen Monaten im normalen Bereich lag, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Wert für Xlmedia.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ für Xlmedia. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen führt zu der Einschätzung, dass der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten schätzen die Aktie von Xlmedia langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Es wurden keine Analystenupdates zu Xlmedia aus dem letzten Monat berichtet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 45 GBP, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".