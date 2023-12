XLMedia Aktie: Ist es vollbracht?

Die Technische Analyse von Xlmedia zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 6,35 GBP liegt, was einer Abweichung von -36,5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 7,28 GBP liegt der Schlusskurs von Xlmedia (-12,77 Prozent) darunter. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Xlmedia-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Xlmedia keine wesentliche Veränderung in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Xlmedia aus den letzten zwölf Monaten ergibt 1 Gut und 0 Neutral, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 45 GBP, was auf einen potenziellen Anstieg von 608,66 Prozent hindeutet. Somit erhält die Xlmedia-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Xlmedia zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf einem RSI von 100. Der RSI25 beläuft sich auf 65,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Xlmedia auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren eine überwiegend negative Bewertung für die Xlmedia-Aktie in Bezug auf Trend, Sentiment und Buzz sowie den Analysteneinschätzungen und den RSI.