The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.11.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2022. ISIN Name CA92535P8082 VERSUS SYS INC. DE000A2LQUJ6 ALTECH ADV.MAT. NA O.N. NO0010331838 NORWAY ROYAL SALMON NK 1 SE0018689051 NEOLA MEDICAL EM. 09/2022 US68234L3069 ONCOSEC MEDICAL DL-,001 US8870801094 TIMBER PHARMACEUT. INC.