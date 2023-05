DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL HSBC GIF-BRIC MKTS EQ.A C XU81 LU0254981946 BAW/UFN HSBC GIF-BRIC MKTS EQ.A D XU82 LU0254982241 BAW/UFN FID.FDS-EU.MU.AS.IN.AA EO FPIH LU0261950553 BAW/UFN FID.FDS-GL M.AS.T.M.ADEO XC4W LU0267387503 BAW/UFN FID.FDS-EU.MU.AS.IN.EAEO FPIP LU0283900842 BAW/UFN FID.FDS-EU.MU.AS.IN.YAEO FPGV LU0346389934 BAW/UFN