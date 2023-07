FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN CASINO 21/27 MTN XS2328426445 CASINO,GUICH 20/26 REGS XS2276596538 CASINO, G.ADR 1/5/EO 1,53 CAJ0 US14758Q2066 CASINO 14/25 MTN FR0012369122 CASINO 14/26 MTN FR0012074284 CASINO 14/24 MTN CAJK FR0011765825 CASINO,GUICH-PER. 13/UND. FR0011606169 AB/FROM ONWARDS 05.07.2023 09:00 CET