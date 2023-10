DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ARGENTUM NETH.15/50FLRMTN XS1261170515 03.10.2023 HZE/EOT ARGENTUM NETHERL.16/56MTN XS1389124774 03.10.2023 HZE/EOT ARGENTUM NETH. 17/UND.FLR XS1640851983 03.10.2023 HZE/EOT SWISS RE FIN 19/50 FLR XS1963116964 03.10.2023 HZE/EOT SWISS RE FIN 19/49 FLR XS1973748707 03.10.2023 HZE/EOT SWISS RE FIN 19/UND FLR XS2049422343 03.10.2023 HZE/EOT