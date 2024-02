FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN COMG.GWTH EMER.MKTS DLAC WYZ6 IE0033535182 COMGEST GWTH EM.MKTS DLD WYZE IE00B11XZH66 COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS WYZF IE00B240WN62 AB/FROM ONWARDS 14.02.2024