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Comgest Growth Europe EUR . - XFRA : WYZ3,WYZC,WYZE,WYZG,WYZ7,ME67,WYZF,U65G,U65M,WYZ9: Aussetzung/Suspension




05.01.23 12:54
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL COMGEST GROWTH INDIA DLAC WYZ3 IE00B03DF997 BAW/UFN COMGEST GROWTH EUROPE EOD WYZC IE00B0XJXQ01 BAW/UFN COMGEST GWTH EM.MKTS DLD WYZE IE00B11XZH66 BAW/UFN COMG.GR.-AS.PA.EX JA.DLAC WYZG IE00B16C1G93 BAW/UFN COMG.GROWTH CHINA DLAC WYZ7 IE00B17MYK36 BAW/UFN MET.-METZ.FOC.JAP.SUS.AEO ME67 IE00B1F1VT06 BAW/UFN COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS WYZF IE00B240WN62 BAW/UFN J O HAMB.C.M.U-GL.S.B EO U65G IE00B3DBRM10 BAW/UFN J O H.C.M.U.A.EX-JP B DL U65M IE00B4114S53 BAW/UFN COMGEST GROWTH-LAT.AM.DLA WYZ9 IE00B4R2TH69 BAW/UFN

 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
35,61 € 35,08 € 0,53 € +1,51% 05.01./11:44
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00B0XJXQ01 A0JC8V 42,85 € 31,68 €
Werte im Artikel
87,92 plus
+2,02%
35,61 plus
+1,51%
1,87 plus
+1,47%
69,28 plus
+0,52%
20,47 plus
+0,34%
27,04 plus
+0,07%
53,79 minus
-0,04%
6,60 minus
-0,90%
3,51 minus
-0,93%
25,42 minus
-3,79%
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Hamburg 35,61 € +1,51%  08:08
München 35,76 € 0,00%  09:19
Düsseldorf 35,568 € -0,32%  11:15
Frankfurt 35,481 € -0,55%  08:04
Berlin 35,52 € -0,67%  09:19
Stuttgart (EUWAX) 35,39 € -0,97%  13:31
  = Realtime
Aktuell
Heute 287% Neuvorstellung: Neuer Australischer Lithium Hot Stock. Nach 29.455% mit AVZ Minerals ($AVZ) und 73.233% mit Pilbara Minerals ($PLS)

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