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Comgest Growth Europe EUR . - XFRA : WYZ3,WYZC,WYZE,WYZG,WYZ7,ME67,WYZF,U65G,U65M,WYZ9: Aussetzung/Suspension
05.01.23 12:54
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL COMGEST GROWTH INDIA DLAC WYZ3 IE00B03DF997 BAW/UFN COMGEST GROWTH EUROPE EOD WYZC IE00B0XJXQ01 BAW/UFN COMGEST GWTH EM.MKTS DLD WYZE IE00B11XZH66 BAW/UFN COMG.GR.-AS.PA.EX JA.DLAC WYZG IE00B16C1G93 BAW/UFN COMG.GROWTH CHINA DLAC WYZ7 IE00B17MYK36 BAW/UFN MET.-METZ.FOC.JAP.SUS.AEO ME67 IE00B1F1VT06 BAW/UFN COMGEST GW.EM.MKTS EO DIS WYZF IE00B240WN62 BAW/UFN J O HAMB.C.M.U-GL.S.B EO U65G IE00B3DBRM10 BAW/UFN J O H.C.M.U.A.EX-JP B DL U65M IE00B4114S53 BAW/UFN COMGEST GROWTH-LAT.AM.DLA WYZ9 IE00B4R2TH69 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|35,61 €
|35,08 €
|0,53 €
|+1,51%
|05.01./11:44
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE00B0XJXQ01
|A0JC8V
|42,85 €
|31,68 €
Werte im Artikel
87,92
+2,02%
35,61
+1,51%
1,87
+1,47%
69,28
+0,52%
20,47
+0,34%
27,04
+0,07%
53,79
-0,04%
6,60
-0,90%
3,51
-0,93%
25,42
-3,79%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|34,54 €
|-1,46%
|30.12.22
|
|34,947 €
|-2,22%
|03.01.23
|Hamburg
|35,61 €
|+1,51%
|08:08
|München
|35,76 €
|0,00%
|09:19
|Düsseldorf
|35,568 €
|-0,32%
|11:15
|Frankfurt
|35,481 €
|-0,55%
|08:04
|Berlin
|35,52 €
|-0,67%
|09:19
|Stuttgart (EUWAX)
|35,39 €
|-0,97%
|13:31
= Realtime
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