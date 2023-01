XFRA : Upload functionality for short-/longcodes and AlgoIDs - update

We experienced technical issues with the Member Section upload functionality for shortcode/longcode and AlgoID upload files from 23.-30.01.2023. The technical issue was fixed on 30.01.2023. The following reports were affected: TR160, TR161, TR162, TR163, TR166 and TR167. The following trading days will therefore be excluded from the calculation basis for sanctions: - the trading days 20.-30.01.2023: final missing Short Codes (TR166), - the trading days 23.-30.01.2023: missing AlgoIDs (TR162), and - the trading days 20.-30.01.2023: non-uniqueness (TR167). For functional questions, please contact: client.services@deutsche-boerse.com. For compliance-related questions, please contact: regulatory.processing@deutsche-boerse.com. Vom 23.-30.01.2023 ist es zu technischen Problemen bei der Upload Funktionalitaet fuer den Shortcode/Longcode sowie AlgoID File Upload ueber die Member Section gekommen. Das technische Problem wurde am 30.01.2023 behoben. Die betroffenen Reports waren: TR160, TR161, TR162, TR163, TR166 und TR167. Folgende Handelstage werden daher aus der Berechnungsgrundlage fuer etwaige Sanktionierungen herausgenommen: - die Handelstage 20.-30.01.2023: final missing Short Codes (TR166), - die Handelstage 23.-30.01.2023: missing AlgoIDs (TR162), sowie - die Handelstage 20.-30.01.2023: non-uniqueness (TR167). Bei funktionalen Fragen kontaktieren Sie bitte: client.services@deutsche-boerse.com. Bei Compliance-bezogenen Fragen kontaktieren Sie bitte: regulatory.processing@deutsche-boerse.com.