Verschiebung/postponement of the ex-day from 26.07.2022 to 28.07.2022 The new ISIN US58039P3055 is suspended and will be tradable from 28.07.2022 on. Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US58039P1075 McEwen Mining Inc. 25.07.2022 US58039P3055 McEwen Mining Inc. 26.07.2022 Tausch 10:1