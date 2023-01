DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL RUMAENIEN 2024 MTN 144A US77586RAD26 06.01.2023 HZE/EOT RUMAENIEN 14/24 MTN REGS US77586TAD81 06.01.2023 HZE/EOT