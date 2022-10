XFRA : Trading times Boerse Frankfurt 03 Oct 2022

Die Handelszeit der Boerse Frankfurt (MIC: XFRA) endet an Feiertagen (Deutschland und Hessen), an denen der Handel nach dem FWB-Handelskalender stattfindet, um 20:00 Uhr ME(S)Z. Die Handelszeiten fuer Boerse Frankfurt Zertifikate und Xetra (MIC: XETR) bleiben unveraendert. The trading hours of the Frankfurt Stock Exchange (MIC: XFRA) end on public holidays (Germany and Hesse) on which trading takes place according to the FWB trading calendar at 20:00 CET(S)T. There will be no trading hours change for Boerse Frankfurt Zertifikate and Xetra (MIC: XETR). Product State Instrument State Bonds Equities, ETFs/ ETPs, Mutual Funds, Subscription Rights Start of Day Closed 06:00 - 06:59 06:00 - 06:59 Pre-Trading Book 07:00 - 07:59 07:00 - 07:59 Trading Pre-Call (Freeze) 08:00 - 17:29 08:00 - 19:59 Closing Book (Freeze) 17:30 - 17:34 20:00 - 20:04 Post-Trading Book 17:30 - 22:04 20:00 - 22:04 End of Day Closed 22:05 - 22:14 22:05 - 22:14 Post End of Day - 22:15 22:15 TES On 08:00 - 17:29 08:00 - 19:59 Ended 17:30 - 22:04 20:00 - 22:04 Off 22:05 22:05