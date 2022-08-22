Erweiterte Funktionen
XFRA : TES Service is down: TES in Partition 3 not possible, please check Newsboard for further information
22.08.22 22:05
Xetra Newsboard
36 products affected: WARCI_01, WARCI_02, WARCI_03, WARCI_04, WARDB_01, WARDB_02, WARDB_03, WARGS_01, WARGS_02, WARGS_03, WARGS_04, WARVO_01, WARVO_01_ITM, WARVO_02, WARVO_02_ITM, WARVO_03, WARVO_03_ITM, WARVO_04, WARVO_04_ITM, WARVO_05_ITM, WARVO_06_ITM, WARVO_07_ITM, WARVO_08_ITM, WARVO_09_ITM, WARVO_10_ITM, WARVO_11_ITM, WARVO_12_ITM, WARVO_13_ITM, WARVO_14_ITM, WARVO_15_ITM, WARVO_16_ITM, WARVO_17_ITM, WARVO_18_ITM, WARVO_19_ITM, WARVO_20_ITM, WARVO_21_ITM
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