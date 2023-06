Folgende Instrumente werden heute EX Dividende gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der EX-Indikator heute nicht angezeigt. Offene Orders wurden nicht geloescht. The following instruments are traded ex dividend today. Due to technical reasons the ex-indicator will not be displayed today. Opend orders have not been deleted. ISIN Short Code Name LU0029871042 XQ11 FR.TEMP.INV.FDS -T.GL.BD FD LU0052767562 FT9C FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt LU0098860793 TESK FR.TEMP.INV.FDS-F.INCOME FD LU0152981543 FT9B Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd LU0234926953 FT9G Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. LU0366773504 YF5G Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.