DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL SIEMENS EUROINVEST AKTIEN S4WD DE0009772582 BAW/UFN PI VERMOEGENSBILDUNGF. GIU7 DE000A1J3AM3 BAW/UFN RUECKLAGENFONDS A H61C DE000A1JRP97 BAW/UFN BGF-WORLD GOLD A2DL MI9C LU0055631609 BAW/UFN CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1 LU0056052961 BAW/UFN CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1B LU0056053001 BAW/UFN