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Thunderbird Resorts - XFRA : P4F,0N4,2K6B,2CC2,5CN,LMNA,AZU0,MA6A,OPA0,82Q,4TR: Aussetzung/Suspension




16.08.22 07:35
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL SEADRILL LTD. O.N. P4F BMG7997W1029 BAW/UFN NORTHISLE COPPER+GOLD INC 0N4 CA66644R1038 BAW/UFN POWERTAP HYDRO.CAP.CORP. 2K6B CA73939X1006 BAW/UFN SEARCHLIGHT RES INC. 2CC2 CA81222L1058 BAW/UFN CNOVA NV EO -,05 5CN NL0010949392 BAW/UFN BUNKER HILL MNG NEW LMNA US1206132037 BAW/UFN EBRO FOODS UN.ADR/1/EO-60 AZU0 US27873T1034 BAW/UFN MARKS SPENCER ADR LS-25 MA6A US5709121058 BAW/UFN ORPEA UNSP.ADR/1/5 OPA0 US6872941082 BAW/UFN RETAIL VALUE INC. DL-,10 82Q US76133Q1022 BAW/UFN THUNDERBIRD RESORTS INC. 4TR VGG885761061 BAW/UFN

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