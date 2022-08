Das Instrument OP6E LU2491210618 O.L-OA.P.E.J.PN U.ETF 1CE ETF hat seinen ersten Handelstag am 22.08.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument OP6E LU2491210618 O.L-OA.P.E.J.PN U.ETF 1CE ETF has its first trading date on 22.08.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y