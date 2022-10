Das Instrument TRP CA8936621066 TRANSGLOBE EN. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.10.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP N The instrument TRP CA8936621066 TRANSGLOBE EN. EQUITY has its first trading date on 18.10.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP N