Das Instrument MPI1 IT0005509002 BCA MONTE D.PAS SIE.-ANR- SUBSCRIPTION_RIGHT hat seinen ersten Handelstag am 17.10.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_SUB, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument MPI1 IT0005509002 BCA MONTE D.PAS SIE.-ANR- SUBSCRIPTION_RIGHT has its first trading date on 17.10.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_SUB, SettlCurr EUR, CCP Y