Das Instrument XS2557565830 IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN BOND hat seinen ersten Handelstag am 06.12.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_BON, SettlCurr EUR, CCP N The instrument XS2557565830 IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN BOND has its first trading date on 06.12.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_BON, SettlCurr EUR, CCP N