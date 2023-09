Das Instrument MR6 US95790K1097 WESTERN ASSET DIV.IN.FU. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 05.09.2023: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP N The instrument MR6 US95790K1097 WESTERN ASSET DIV.IN.FU. EQUITY has its first trading date on 05.09.2023: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP N