Das Instrument 4N38 LU0851807387 DEKA-GL AKT.LOWRISK PB(A) INVESTMENT_FUND hat seinen ersten Handelstag am 01.03.2023: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_FUN, SettlCurr EUR, CCP N The instrument 4N38 LU0851807387 DEKA-GL AKT.LOWRISK PB(A) INVESTMENT_FUND has its first trading date on 01.03.2023: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_FUN, SettlCurr EUR, CCP N