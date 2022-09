Folgende Instrumente werden heute EX-Dividende gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der EX-Indikator heute nicht angezeigt, sondern der CUM-Indikator. The following instruments are traded ex dividend today. Due to technical reasons the CUM-indicator instead of the EX-indicator is displayed today. ISIN Short Code Name CA67077M1086 N7T NUTRIEN LTD CA87241L1094 9TF TFI INTERNATIONAL INC CA87807B1076 TRS TC ENERGY CORP.