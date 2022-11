Fuer folgende Geschaefte in der ISIN IL0011336851, Wertpapier-Name: CHECK-CAP LTD IS 48 , wird ein Mistrade-Antrag geprueft: Datum Zeit Volumen Preis 25.11.2022 08:02:52 500 0,23 25.11.2022 08:04:05 500 0,23 Fair Value lt. Antragsteller: 4,62 EUR