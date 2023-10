Fuer folgende Geschaefte in der ISIN HK0000769783, Wertpapier-Name: ZENSUN ENTERPRISES LTD., wird ein Mistrade-Antrag geprueft: Datum Zeit Volumen Preis 19.10.2023 08:13:51 5,000 0.2 Fair Value lt. Antragsteller: 0.02 EUR