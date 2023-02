Weitere Suchergebnisse zu "CEZ":

Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CZ0005112300, Wertpapier-Name: CEZ AS INH. KC 100, wird ein Mistrade-Antrag geprueft: Datum Zeit Volumen Preis 02.02.2023 17:02:44 100 34,72 02.02.2023 17:03:16 200 34,96 Fair Value lt. Antragsteller: 38,22 EUR