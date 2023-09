Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CA40453C1014, Wertpapier-Name: HS GOVTECH SOLUTIONS INC., wird ein Mistrade-Antrag geprueft: Datum Zeit Volumen Preis 18.09.2023 13:05:19 18,500 0.163 18.09.2023 13:20:35 16,000 0.192 18.09.2023 13:29:00 5,000 0.292 Fair Value lt. Antragsteller: 0.375 EUR