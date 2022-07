Weitere Suchergebnisse zu "Northern Minerals":

Fuer folgende Geschaefte in der ISIN AU000000NTU4, Wertpapier-Name: NORTHERN MINERALS LTD. , wird ein Mistrade-Antrag geprueft: Datum Zeit Volumen Preis 29.07.2022 14:02:17 145.000 0,3 Fair Value lt. Antragsteller: 0,033 EUR