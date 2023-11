Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US2933061069 Englobal Corp. 30.11.2023 US2933062059 Englobal Corp. 01.12.2023 Tausch 8:1 CA6028965086 Mineral Mountain Resources Ltd. 30.11.2023 CA0566001099 Badlands Resources Inc. 01.12.2023 Tausch 10:1