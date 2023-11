Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA5912552034 Quebec Rare Earth Elements Corp. 21.11.2023 CA7481621042 Quebec Rare Earth Elements Corp. 22.11.2023 Tausch 1:1 US6412558073 Neurometrix Inc. 21.11.2023 US6412558800 Neurometrix Inc. 22.11.2023 Tausch 8:1