Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US7589321071 Regis Corp. [Minn.] 28.11.2023 US7589322061 Regis Corp. [Minn.] 29.11.2023 Tausch 20:1 CA35954B2066 FSD Pharma Inc. 28.11.2023 CA35954B4047 FSD Pharma Inc. 29.11.2023 Tausch 1:1 US4510336096 iBio Inc. 28.11.2023 US4510337086 iBio Inc. 29.11.2023 Tausch 20:1