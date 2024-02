Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen FR001400BVK2 Spineway 26.02.2024 FR001400N2P2 Spineway 27.02.2024 Tausch 2000:1 SE0001296542 Cortus Energy AB 26.02.2024 SE0021513108 Cortus Energy AB 27.02.2024 Tausch 100:1 US71948P1003 Phunware Inc. 26.02.2024 US71948P2092 Phunware Inc. 27.02.2024 Tausch 50:1