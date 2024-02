Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA98959U3064 Zinc8 Energy Solutions Inc. 01.02.2024 CA0037351073 Abound Energy Inc. 02.02.2024 Tausch 1:1 US3724461047 Genprex Inc. 01.02.2024 US3724462037 Genprex Inc. 02.02.2024 Tausch 40:1