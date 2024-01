Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA8283711049 Silverfish Resources Inc. 31.01.2024 CA59132M1086 METALSOURCE MINING INC 01.02.2024 Tausch 1:1 CA5660551097 Marble Financial Inc. 31.01.2024 CA46125M1041 Marble Financial Inc. 01.02.2024 Tausch 1:1 US1281261099 CalAmp Corp. 01.02.2024 US1281262089 CalAmp Corp. 02.02.2024 Tausch 23:1 CA00208E2087 ATI Airtest Technologies Inc. 31.01.2024 CA00208E3077 ATI Airtest Technologies Inc. 01.02.2024 Tausch 5:1