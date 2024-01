Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA65654L1058 Norseman Silver Inc. 30.01.2024 CA33827E1016 FITZROY MINERALS INC 31.01.2024 Tausch 1:1 SE0009947740 PMD Device Solutions AB 30.01.2024 SE0021513645 PMD Device Solutions AB 31.01.2024 Tausch 128:1 US3736785078 GeoVax Labs Inc. 30.01.2024 US3736786068 GeoVax Labs Inc. 31.01.2024 Tausch 15:1