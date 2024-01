Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen NO0010284318 Interoil Exploration & Production ASA 22.01.2024 NO0013119255 Interoil Exploration & Production ASA 23.01.2024 Tausch 10:1 KYG0410B1023 Apollo Future Mobility Group Ltd. 22.01.2024 BMG0411X1112 Apollo Future Mobility Group Ltd 23.01.2024 Tausch 20:1 CA58436R2019 Medgold Resources Corp. 22.01.2024 CA28616D1087 Electrum Discovery Corp. 23.01.2024 Tausch 16:1 US2381162062 DataSea Inc. 22.01.2024 US2381163052 DataSea Inc. 23.01.2024 Tausch 15:1